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Новый антирекорд: число летальных случаев, спровоцированных COVID-19, за сутки впервые превысило 500

Сегодня в 13:22 Медицина 0 144 Иван Тихонов
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По состоянию на сегодня, 25 ноября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 2 162 503 (+1.1%). За сутки прирост составил 23 675 человек. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности от коронавируса скончались 37 538 человек (+507 человек за сутки), 1 660 419 – выздоровело (+25 748 человек за сутки). 85 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 75 случаев – в Москве, 22 случая - в Московской области, 21 случай – в Красноярском крае, 15 случаев – в Ростовской области, по 12 случаев – в Нижегородской, Омской областях и Бурятии, по 11 случаев – в Коми и Пермском крае, по 10 случаев – в Вологодской и Свердловской областях, а также в Чувашии. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 5947 человек – в Москве, 1769 человек – в Санкт-Петербурге, 882 человека – в Нижегородской области, 628 человек - в Саратовской области, 616 человек – в Московской области, 451 человек – в Ростовской области, 448 человек – в Пензенской области, 436 человек – в Архангельской области, 424 человека – в Коми, 401 человек – в Свердловской области.

Проведено более 73.7 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 21.8% (5156 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 486 тысяч человек.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (4685 случаев).

Далее по количеству инфицированных идут: 3421 случай - Санкт-Петербург, 1005 случаев – Московская область. Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в Ненецком АО – 3. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Ненецком АО – 0.5%.

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