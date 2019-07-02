Снижению ипотечных ставок способствует госпрограмма семейной ипотеки

Снижение ставки на ипотеку в новостройках по итогам мая текущего года стало результатом увеличения объема выдачи кредитов по госпрограмме семейной ипотеки. К такому выводу пришел аналитический центр ДОМ.РФ, материалы института развития были опубликованы сегодня.



В документе сказано: «Согласно данным Банка России, средневзвешенная ставка выдачи ипотеки в мае 2019 года составила 10,54%, что на 0,02% ниже уровня апреля 2019 года. По оценкам ДОМ.РФ, средняя ставка по кредитам без учета семейной ипотеки в мае 2019 года составила 10,56%».



В мае текущего года наблюдался рост ставок на готовое жилье на 0,14 п. п., до 10,8%. В свою очередь, снизились ставки на новостройки на 0,2 п. п., до 10,03%.



Программа семейной ипотеки распространяется исключительно на строящееся жилье. В апреле текущего года в программу были внесены изменения, а именно, установлена льготная ставка в 6%, для Дальневосточных регионов – в 5%, на весь срок кредитования, были также увеличены объемы субсидирования банков.



Минфин сообщает о том, что в мае было выдано по программе семейной ипотеки 2,8 тысячи кредитов на 7,3 млрд рублей. Это больше уровня апреля в 2,2 раза по сумме и в 2,3 раза – по количеству.



Госпрограмма семейной ипотеки реализуется в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который является частью нацпроекта «Демография». Согласно условий программы, обязательства по выплате банкам разницы между их фактической ставкой и льготной ставкой в 6% берет на себя государство.