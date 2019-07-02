|
Снижению ипотечных ставок способствует госпрограмма семейной ипотеки
1 июля в 16:45 Ипотека 0 138 Васильева Елена
Снижение ставки на ипотеку в новостройках по итогам мая текущего года стало результатом увеличения объема выдачи кредитов по госпрограмме семейной ипотеки. К такому выводу пришел аналитический центр ДОМ.РФ, материалы института развития были опубликованы сегодня.
В документе сказано: «Согласно данным Банка России, средневзвешенная ставка выдачи ипотеки в мае 2019 года составила 10,54%, что на 0,02% ниже уровня апреля 2019 года. По оценкам ДОМ.РФ, средняя ставка по кредитам без учета семейной ипотеки в мае 2019 года составила 10,56%».
В мае текущего года наблюдался рост ставок на готовое жилье на 0,14 п. п., до 10,8%. В свою очередь, снизились ставки на новостройки на 0,2 п. п., до 10,03%.
Программа семейной ипотеки распространяется исключительно на строящееся жилье. В апреле текущего года в программу были внесены изменения, а именно, установлена льготная ставка в 6%, для Дальневосточных регионов – в 5%, на весь срок кредитования, были также увеличены объемы субсидирования банков.
Минфин сообщает о том, что в мае было выдано по программе семейной ипотеки 2,8 тысячи кредитов на 7,3 млрд рублей. Это больше уровня апреля в 2,2 раза по сумме и в 2,3 раза – по количеству.
Госпрограмма семейной ипотеки реализуется в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который является частью нацпроекта «Демография». Согласно условий программы, обязательства по выплате банкам разницы между их фактической ставкой и льготной ставкой в 6% берет на себя государство.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
В Счетной палате не поддержали проект закона о предоставлении жилищных субсидий многодетным семьям в сельской местности1 июля в 18:52 Экономика и бюджет
Процентная ставка по потребительским кредитам ограничена 1% в день1 июля в 18:27 Банки и кредитование
Место Huawei в глобальной технологической экосистеме слишком значимо, чтобы пожертвовать ею в торговой войне1 июля в 18:01 Технологии
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Захарова: Украине было предложено вернуть не только моряков, но и корабли Роскачество провело проверки детских смесей Биткоин поднялся выше $13 000, а затем резко потерял в стоимости около 13% всего за несколько минут. Что же случилось? Медведев: демографическую ситуацию в стране необходимо улучшать Песков: ущемление в правах делегации РФ делает невозможной ее работу в ПАСЕ
Архив статей