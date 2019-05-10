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Песков: Россия будет отстаивать свои позиции по Керченскому проливу
27 мая в 16:05 Политика 0 182 Васильева Елена
Россия заявляет о неприменимости положений Конвенции ООН по морскому праву к ситуации в Керченском проливе и будет отстаивать свои позиции в этом вопросе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос об ожиданиях российской стороны от рассмотрения иска Украины Международным трибуналом по морскому праву.
Представитель Кремля сказал: «В случае с Керченским проливом неприменима Конвенция по морскому праву 1982 года, наш МИД уже детально это разъяснил. Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точки зрения в этой истории».
Международный трибунал по морскому праву ООН ранее постановил, что РФ обязана вернуть Украине три конфискованных в ноябре прошлого года корабля и освободить всех задержанных моряков.
Трибунал призвал Россию и Украину избегать любых шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе.
Трибунал, кроме того, обязал обе стороны до 25 июня предоставить на рассмотрение суда отчеты об инциденте, произошедшем в Керченском проливе.
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