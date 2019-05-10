Путин внес в ГД проект закона о приостановке действия ДРСМД

Президент России Владимир Путин сегодня внес на рассмотрение ГД законопроект о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом журналистам сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



Спикер сказал: «Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В течение часа Совет Госдумы обсудит этот законопроект и определит сроки его рассмотрения».



Он также указал на то, что «президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора». Володин уточнил, что документ вступит в силу в момент его опубликования.



Договор был заключен между СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне, вступив в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпали ракеты наземного базирования малой (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности.