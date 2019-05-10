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Путин внес в ГД проект закона о приостановке действия ДРСМД
30 мая в 15:43 Политика 0 155 Васильева Елена
Президент России Владимир Путин сегодня внес на рассмотрение ГД законопроект о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом журналистам сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Спикер сказал: «Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В течение часа Совет Госдумы обсудит этот законопроект и определит сроки его рассмотрения».
Он также указал на то, что «президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора». Володин уточнил, что документ вступит в силу в момент его опубликования.
Договор был заключен между СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне, вступив в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпали ракеты наземного базирования малой (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности.
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