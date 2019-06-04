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ЕС продлит санкции по Крыму и Севастополю еще на год

3 июня в 18:23 Политика 0 155 Васильева Елена
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Евросоюз планирует продление односторонних санкций, срок которых истекает 23 июня текущего года, в отношении Севастополя и Крыма еще на год. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил сегодня источник в Брюсселе.

По сообщению европейского источника, данное решение не имеет связи с принятым МФД РФ решением о расширении черного списка представителей ЕС. Решение было принято в ответ на ограничительные меры ЕС в отношении российских граждан.

Источник в Брюсселе сказал: «Скоро, 23 июня, истекает срок действия санкций по Крыму и Севастополю. И так как ситуация остается неизменной, ограничительные меры, как ожидается, будут продлены еще на год, как это делалось ранее».
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