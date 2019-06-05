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Матвиенко: Россия не будет обсуждать статус Крыма

Сегодня в 15:23 Политика 0 87 Васильева Елена
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко подчеркнула, что вопрос о статусе Крыма закрыт, и Россия не будет обсуждать его ни с кем.

Сегодня, в ходе V Международного гуманитарного Ливадийского форума она заявила: «Тема Крыма закрыта, это уже исторически свершившийся факт – волеизъявление, которое отвечает всем международным нормам. Решение состоялось, мы эту тему обсуждать ни с кем не планируем, обсуждать нечего. Руководство Украины поднимает вопрос о Крыме как о территории, а для нас Крым – это люди».

Матвиенко также рассказала, что участники и гости форума покидают Крым с пониманием происходящего на полуострове. Спикер Совфеда подчеркнула: «Все уезжают в очень хорошем настроении, с хорошим чувством и пониманием того, что происходит в российском Крыму. Абсолютно меняется мнение о происходящем, оно будет доноситься в те страны, откуда приехали гости. Это лучший способ донести правду».

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель ранее заявляла, что Владимир Зеленский планирует обсудить стратегию «возвращения Крыма» с руководством Евросоюза и НАТО в ходе его первого официального визита в Брюссель, начавшегося 4 июня.
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