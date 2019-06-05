Матвиенко: Россия не будет обсуждать статус Крыма

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко подчеркнула, что вопрос о статусе Крыма закрыт, и Россия не будет обсуждать его ни с кем.



Сегодня, в ходе V Международного гуманитарного Ливадийского форума она заявила: «Тема Крыма закрыта, это уже исторически свершившийся факт – волеизъявление, которое отвечает всем международным нормам. Решение состоялось, мы эту тему обсуждать ни с кем не планируем, обсуждать нечего. Руководство Украины поднимает вопрос о Крыме как о территории, а для нас Крым – это люди».



Матвиенко также рассказала, что участники и гости форума покидают Крым с пониманием происходящего на полуострове. Спикер Совфеда подчеркнула: «Все уезжают в очень хорошем настроении, с хорошим чувством и пониманием того, что происходит в российском Крыму. Абсолютно меняется мнение о происходящем, оно будет доноситься в те страны, откуда приехали гости. Это лучший способ донести правду».



Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель ранее заявляла, что Владимир Зеленский планирует обсудить стратегию «возвращения Крыма» с руководством Евросоюза и НАТО в ходе его первого официального визита в Брюссель, начавшегося 4 июня.