Нарышкин: монополия доллара уже стала анахронизмом

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает доллар анахронизмом современной мировой экономической системы. Он заявил об этом в ходе международной встречи курирующих вопросы безопасности высоких представителей.



Он сказал: «Представляется ненормальным, что США, ведя себя столь агрессивно и непредсказуемо, продолжают оставаться держателем основной резервной валюты. На фоне объективного укрепления многополярности монопольное положение доллара в международных экономических отношениях превращается в анахронизм. Постепенно доллар приобретает токсичный характер».



По словам главы СВР, расчеты в долларах сопряжены с риском, вынуждающих все большее число стран искать альтернативные инструменты для международных расчетов.



Нарышкин также отметил произвольный и импульсивный характер санкционной политики США, не учитывающий точки зрения даже ближайших экономических партнеров.



Он сказал: «Не секрет, что за последние несколько лет они стали излюбленным методом политики США. Что особенно тревожно - режимы ограничений вводятся абсолютно произвольно, спонтанно и импульсивно». Глава СВР добавил: «Их инициаторы не учитывают не только долгосрочные последствия, но и мнение ближайших экономических партнеров».



Ярким примером подобной политики является, по словам Нарышкина, внесение Корпуса стражей исламской революции в санкционные списки террористических организаций США – «той самой организации, которая внесла огромный вклад в борьбу с ИГИЛ на территории Сирии и Ирака».



Он также напомнил об ограничениях сотрудничества с «неугодными игроками», к которым США принуждают другие страны, создавая для себя торговые конкурентные преимущества.