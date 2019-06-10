Путин до конца 2020 продлил контрсанкции

Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о продлении специальных мер экономического характера до 31 декабря 2020 года против стран, которые установили в отношении России санкционный режим.



Правительство должно обеспечить меры для реализации данного указа, а также внести, при необходимости, предложения по изменению срока действия контрсанкций.



Еще один документ, подписанный Путиным, предусматривает изменения в первоначальном указе о контрсанкциях от 6 августа 2014 года. Документ прописывает разрешение транзита подсанкционных товаров по России «при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС». Подобные грузы, при этом, должны быть соответствующим образом опломбированы, а осуществляющие перевозки водители должны иметь необходимые учетные талоны. В указе также прописано, что теперь физические лица могут ввозить подсанкционные товары для личного использования.



Аналогичные поправки были внесены также в указ о контрсанкциях по отношению к Украине от 22 октября 2018 года.