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Путин до конца 2020 продлил контрсанкции
24 июня в 16:58 Политика 0 207 Васильева Елена
Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о продлении специальных мер экономического характера до 31 декабря 2020 года против стран, которые установили в отношении России санкционный режим.
Правительство должно обеспечить меры для реализации данного указа, а также внести, при необходимости, предложения по изменению срока действия контрсанкций.
Еще один документ, подписанный Путиным, предусматривает изменения в первоначальном указе о контрсанкциях от 6 августа 2014 года. Документ прописывает разрешение транзита подсанкционных товаров по России «при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС». Подобные грузы, при этом, должны быть соответствующим образом опломбированы, а осуществляющие перевозки водители должны иметь необходимые учетные талоны. В указе также прописано, что теперь физические лица могут ввозить подсанкционные товары для личного использования.
Аналогичные поправки были внесены также в указ о контрсанкциях по отношению к Украине от 22 октября 2018 года.
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