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Песков пояснил, почему президент Путин не встретил осужденных, выданных Украиной
9 сентября в 17:07 Политика 0 207 Васильева Елена
Президент России Владимир Путин сделал все возможное для того, чтобы обмен удерживаемыми лицами состоялся, а встреча их в аэропорту не является прерогативой главы государства. Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, почему, в отличие от президента Украины, президент Владимир Путин не встречал участников обмена в аэропорту.
Он сказал: «В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться. И это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт».
Песков не комментировал вопрос о предоставлении гражданства РФ, выданным в рамках обмена гражданам Украины.
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