Песков: Россия не договорится с Украиной по газу до отзыва всех судебных претензий

Достижение договоренностей между Россией и Украиной невозможно до прекращения судебных претензий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомнив о словах российского лидера Владимира Путина, он сказал: «Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делает фактически невозможным достижение каких-либо договоренностей».



Песков также отметил неизменную позицию Владимира Путина относительно газовых вопросов с Украиной.



В ответ на просьбу о комментарии по газовым переговорам между РФ и Украиной, пресс-секретарь президента сказал: «С тех пор, как президент Путин изложил свое отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось, поэтому позиция Путина хорошо известна, она была уже озвучена».



Президент России Владимир Путин завил в Будапеште 30 октября, что взаимные претензии России и Украины по газу необходимо обнулить, «Газпром», при этом, готов выполнять газовые поставки на Украину по гораздо более низкой цене, чем на данный момент она платит по «ложному» реверсу.