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Лавров не видит ничего необычного в превалировании Конституционного права над международным
16 января в 14:55 Право 0 180 Карина Мелова
15 января президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию внес инициативу, предполагающую возвышение Конституции РФ над нормами международного права.
Выступая в четверг с речью в филиале Московского государственного института международных отношений (Ташкент), и. о. главы МИД Российской Федерации Сергей Лавров высказался относительно доминирования Конституции государства над международным законодательством следующим образом: «Как вы знаете, у нас и сейчас есть разъяснения Конституционного суда о том, что Конституция у нас является приоритетной правовой нормой. Это не какая-то уникальная ситуация, подобные же правовые нормы действуют и в западных странах, в том числе, в Германии, в частности, в Великобритании» (ист.: «РИА Новости»).
Как подчеркнул господин Лавров, законодательную базу государства формируют все одобренные российским парламентом обязательства, которые при этом подлежат беспрекословному выполнению.
Вдобавок к вышесказанному, президент выступил за усиление роли Конституционного суда, Госсовета и губернаторов посредством официального фиксирования соответствующих положений в высшем нормативном правовом акте России.
Решение по каждой инициативе будет принято вследствие голосования, сроки и порядок организации которого будут установлены и конкретизированы отдельным указом.
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