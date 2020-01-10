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Матвиенко борется за невмешательство извне во внутренние дела РФ
22 января в 14:42 Политика 0 317 Карина Мелова
В среду, 22 января, на открытии весенней сессии верхней палаты парламента спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости добавить дипломатов к перечню лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство.
В частности, по данному вопросу политик высказалась следующим образом: «Есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства, в том числе и дипломатами. Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству. Особенно с учетом нынешней непростой международной обстановки. Считаю, следует подумать над расширением списка должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства».
Председатель Совета Федерации обратилась к комитету по международным делам с просьбой очень тщательно и обдуманно обсудить данную инициативу, поскольку речь идет о суверенитете государства и предупреждении любых возможностей внешнего вмешательства во внутренние дела России.
Валентина Матвиенко поддержала анонсированные президентом Путиным изменения в Конституцию РФ, в которых идет речь о запрете на иностранное гражданство или ВНЖ для лиц, занимающих важные государственные должности, и назвала их «давно назревшей проблемой».
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