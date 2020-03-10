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Стоящие во главе известных компаний лица ныне не влияют на политическую жизнь РФ
13 марта в 12:48 Политика 0 208 Карина Мелова
В интервью, данном ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину», президент Российской Федерации уверил граждан в том, что сегодня лица, возглавляющие большие отечественные компании, не стремятся воздействовать на управление государством, как в девяностые годы прошлого века.
В. Путин подчеркнул, что важно не позволять таким лицам руководить страной и оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю политику, и добавил: «И тогда, и сейчас все ищут ходы, лоббируют свои интересы. Разница в 90-х и сейчас заключалась в том, что они [«капитаны бизнеса»] напрямую влияли на принимаемые государством решения – и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней. И в вопросах безопасности. Руководители сегодняшних компаний такой привилегией не пользуются».
Как отметил глава государства, руководители крупных компаний, без сомнения, отстаивают свои интересы, пытаются объяснить свои взгляды и убедить власти в своей правоте, однако не оказывают давления изнутри. Примером, по словам президента России, может послужить согласование стоимости нефтепродуктов с партнерами по ЕАЭС.
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