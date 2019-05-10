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Для обеспечения сирот жильем примут отдельную программу
16 мая в 18:33 Жилая недвижимость 0 841 Васильева Елена
Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума Общероссийского народного фронта заявил о том, что практически 50% достигших совершеннолетия сирот не получают положенное им по закону жилье вовремя. Для решения данной проблемы необходимо принять отдельную программу.
Путин сказал: «Что касается [обеспечения жильем] детей-сирот, это болевая точка, у нас, к сожалению, в полном объеме закон, мягко говоря, не исполняется – почти 50% тех людей, которые достигли 18-летнего возраста и имеют право на получение жилья, до сих пор в очереди стоят. Это, конечно, очень серьезная история, об этом нужно отдельно подумать, видимо нам нужно создавать какую-то отдельную программу».
Президент заявил, что в данный момент решение этого вопроса находится в компетенции регионов, «но, как видим, должным образом там не работает».
Глава государства отметил: «Надо смотреть конкретно, и, конечно, нужно совершенствовать систему приемки, это совершенно очевидная вещь. Бывает что-то не получилось, что-то сорвалось, такое тоже бывает – это жизнь, работа, и, между прочим, стройка – непростая сфера деятельности, там много проблем. В том числе и государство виновато в том, что они созданы, потому что данная сфера не отрегулирована должным образом, начиная с «царя Гороха» еще действуют некоторые нормы и СНиПы. Так что здесь не так все просто».
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