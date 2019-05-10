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Финансирование завершения долгостроев будет упрощено
28 мая в 18:50 Жилая недвижимость 0 178 Васильева Елена
Сегодня был внесен законопроект, корректирующий механизмы финансирования Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства завершения долгостроев. Текст документа представлен в системе обеспечения законодательной деятельности.
Законопроектом предусмотрено внесение поправок к Бюджетному кодексу РФ. В пояснительной записке к документу сказано: «В частности, предлагаемое проектом изменение затрагивает механизм, предусматривающий финансирование Фондом за счет средств федерального бюджета мероприятий по завершению строительства, осуществляющихся путем заключения договоров участия в долевом строительстве».
Автор законопроекта, председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, пояснил, что принятие данной поправки даст Фонду дольщиков возможность направлять бюджетные средства за завершение проблемных объектов признанных банкротами компаний.
Он сказал: «Сегодня Фонд имеет право заключать ДДУ (договоры долевого участия) с проблемными застройщиками, но направлять на это бюджетные деньги не в состоянии, потому что это нарушает требования законодательства о госзакупках. Законопроект эту проблему решает и позволяет направить деньги на достройку объектов конкретного застройщика-банкрота».
Ранее правительством было выделено 16 млрд рублей Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства для завершения долгостроев в 37 регионах России.
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