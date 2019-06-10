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ЦИАН констатирует стагнацию рынка вторичной недвижимости в РФ
14 июня в 16:37 Жилая недвижимость 1 206 Иван Тихонов
Аналитики ЦИАН обнародовали данные мониторинга рынка вторичной недвижимости России в мае-июне текущего года. Так, в преимущественном большинстве исследуемых регионов (15) в мае была зафиксирована нулевая динамика цен. Незначительный рост наблюдался только в Самаре и Волгограде (+2%), а также в Екатеринбурге и Воронеже (+1%). В Краснодаре же цены на «вторичку» и вовсе упали на 2%.
О затишье на рынке свидетельствуют также данные «Авито-недвижимость». Аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена «вторички» увеличилась лишь на 0.4%, до 64.9 тысяч рублей за кв. м., пишет «Ъ».
Исходя из выше указанных цифр, эксперты констатируют стагнацию сегмента вторичной недвижимости.
Чем объясняют участники рынка практически нулевую динамику цен?
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По Вашему мнению, стоит ли ждать изменений на рынке вторичного жилья в ближайшие месяцы?
Рынок московской недвижимости так или иначе в долгосрочной перспективе будет расти, периодически переживая падения и взлеты. На мой взгляд, в ближайшие месяцы не стоит ждать изменений на рынке недвижимости. Основные факторы, влияющие в данный момент на рынок:
1. Сезонный спад. Часть продавцов, наблюдая отсутствие интересантов на свои квартиры, снимают их "до лучших времён", часть покупателей, наблюдая стагнацию, не торопятся выходить на сделку, ожидая лучших условий для покупки.
2. 214 ФЗ РФ. Последние корректировки в 214 ФЗ позволят большинству застройщиков предложить более выгодные условия для покупателей, в сравнении с рынком вторичного жилья.
3. Ипотека. Высокие ставки по ипотеке ограничивают спрос на рынке жилья.
4. Экономическая ситуация. Отсутствие роста доходов населения, а зачастую и его падение из-за роста расходов на повседневные нужды, продолжат оказывать негативное влияние на спрос в ближайшие месяцы.