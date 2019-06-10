ЦИАН констатирует стагнацию рынка вторичной недвижимости в РФ

Аналитики ЦИАН обнародовали данные мониторинга рынка вторичной недвижимости России в мае-июне текущего года. Так, в преимущественном большинстве исследуемых регионов (15) в мае была зафиксирована нулевая динамика цен. Незначительный рост наблюдался только в Самаре и Волгограде (+2%), а также в Екатеринбурге и Воронеже (+1%). В Краснодаре же цены на «вторичку» и вовсе упали на 2%.



О затишье на рынке свидетельствуют также данные «Авито-недвижимость». Аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена «вторички» увеличилась лишь на 0.4%, до 64.9 тысяч рублей за кв. м., пишет «Ъ».



Исходя из выше указанных цифр, эксперты констатируют стагнацию сегмента вторичной недвижимости.



Чем объясняют участники рынка практически нулевую динамику цен?