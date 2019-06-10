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Минстрой РФ допускает поэтапное пополнение дольщиками счетов эскроу
24 июня в 17:34 Жилая недвижимость 0 207 Васильева Елена
Минстрой РФ допускает поэтапное пополнение дольщиками счетов эскроу, рассказал сегодня в ходе заседании коллегии министерства по теме «Нацпроект «Жилье и городская среда» министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.
В ответ на вопрос участников коллегии, он сказал: «Поэтапное пополнение, я считаю, – это хороший бонус для граждан с точки зрения продаж, и будет стимулировать самих застройщиков. А с точки зрения нормативно прописать – не думаю, что тут будут какие-то противоречия».
По словам министра, при этом, поэтапное открытие счетов зля застройщиков пока обсуждается и не будет производиться в ближайшее время. Он добавил: «Мы на многих площадках дискутировали на эту тему. Пока жесткая позиция Центрального банка: банковская система не готова делать поэтапное раскрытие в силу того, что нужна наработка серьезной компетенции. Мы тоже за поэтапное раскрытие». Проблема подобного поэтапного раскрытия, по словам Якушева, счетов состоит в отсутствии у банков опыта оценки стадий готовности проекта.
Изменение финансирования строительства жилья, предполагающее отказ от финансирования напрямую за счет средств дольщиков, что является частью федерального проекта «Ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда». С 1 июля текущего года застройщики больше не смогут привлекать напрямую средства участников долевого строительства. Вложенные в приобретение жилья средства россиян будут храниться на счетах эскроу. Застройщики смогут использовать деньги дольщиков только после завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Строительство будет вестись за счет кредитных средств.
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