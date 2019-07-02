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Работа по эскроу-счетам откроет новые перспективы развития деревянного домостроения
1 июля в 13:05 Жилая недвижимость 0 175 Васильева Елена
Переход на систему эскроу даст возможность застройщикам активно развивать область деревянного домостроения, его объем на данный момент достигает по РФ всего около 10%. Об этом сообщил сегодня в эфире телеканала РБК заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Он сказал: «С переходом на работу по эскроу-счетам, когда средства дольщиков зачисляются на специальные счета в банки, есть гарантия, что дома будут достроены. Все тоже самое мы собираемся применять и в деревянном домостроении. Наша задача также привлечь интерес и внимание наших граждан к тому, чтобы это направление развивалось».
Замглавы Минпромторга также рассказал о том, что система эскроу-счетов даст застройщикам возможность активнее развивать сектор индивидуального строительства. Он добавил, что в РФ объемы деревянного домостроения составляют всего около 10%, тогда как в других странах, даже не имеющих развитой лесной инфраструктуры, объемы строительства деревянных домов составляют 40-50% от общего числа.
Президент Ассоциации деревянного домостроения Александр Черных ранее заявлял, что к 2025 году Россия удвоит объемы деревянного домостроения – до 20-25 млн кв. м ежегодно. Он подчеркнул, что отрасль деревянного домостроения в стране медленно растет за счет, в основном, индивидуального строительства.
Консультант отдела лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности Минпромторга РФ Абдусалам Саидов заявил о приоритетности развития деревянного домостроения в работе ведомства.
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