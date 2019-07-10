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Минстрой предлагает приравнивать пай в ЖСК к ипотечному залогу
15 июля в 16:16 Жилая недвижимость 0 166 Васильева Елена
Министерством строительства и ЖКХ разработан проект закона, согласно которого паи в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК) могут считаться залогом при оформлении ипотечных кредитов. Данные поправки к федеральному закону «О потребительском кредите (займе)», а также отдельные законодательные акты РФ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В тексте законопроекта сказано: «К залогу прав на паенакопление в обеспечение исполнения обязательств заемщика применяются правила об ипотеке недвижимого имущества. Если право на паенакопление передано в залог, то с момента государственной регистрации членом ЖСК права собственности на жилое помещение в случае выплаты паевого взноса полностью такое жилое помещение считается находящимся в залоге у залогодержателя по договору залога права на паенакопление по правилам об ипотеке недвижимого имущества».
Минстрой также предложил изменения к Жилищному кодексу, которыми ЖСК обяжут открывать счет в уполномоченном банке, привлекая таким образом паевые взносы от членов кооператива. Уполномоченный банк, согласно предложенным поправкам, будет выполнять списание средств с расчетного счета ЖСК.
Законопроектом оговаривается право гражданина заплатить вступительный взнос и первый платеж по паевому взносу только после внесения сведений о нем в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что расширение механизмов ЖСК является одним из способов поддержать жилищное строительство.
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