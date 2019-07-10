Главная > Жилая недвижимость

Предпенсионеров не будут выселять из жилья соцнайма

Сегодня в 18:03 Жилая недвижимость 0 37 Васильева Елена
1 Изображение

Госдума в осеннюю сессию рассмотрит в I чтении проект закона о гарантированном невыселении граждан предпенсионного возраста из жилья соцнайма. Об этом информагентству ТАСС сообщил сегодня первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, член фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов.

Он разъяснил, что под определения жилья соцнайма подпадают находящиеся в муниципальной и ведомственной собственности квартиры, служебные помещения и общежития, которые предоставляются нуждающимся гражданам.

Пахомов сказал: «В соответствии с инициативой, запрет на выселение из специализированных жилых помещений распространяется на женщин, достигших 55-летнего возраста, и мужчин, достигших 60-летнего возраста. В Жилищном кодексе пенсионеры отнесены к невыселяемым категориям, однако с изменением пенсионнного законодательства предлагается эту защитную норму распространить и на предпенсионеров».

В Гражданском кодексе РФ за предпенсионерами ранее было закреплено право на обязательную долю в наследстве, независимо от повышения возраста на трудовую пенсию. В Бюджетном кодексе сохранено право на льготы по земельному налогу в виде налогового вычета на сумму кадастровой стоимости 6 соток, а также по имущественному налогу физлиц в виде от освобождения от налога на один объект одного вида.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Исследование: половина блокчейн-проектов банков беззащитна перед хакерами

Сегодня в 16:52 Банки и кредитование

ЦБ РФ понизил уровень ключевой ставки до 7,25%

Сегодня в 16:40 Банки и кредитование

Пособия на детей увеличены с 50 рублей до прожиточного минимума

Сегодня в 14:45 Право

Снизилась максимальная ставка по вкладам в рублях

Сегодня в 14:10 Банки и кредитование
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Центробанк рассказал о мошенничестве с ОСАГО на Дальнем Востоке Целую нацию просто взломали Крупнейшие российские банки предотвратили хищения на 24 млрд рублей Четвертая часть питьевой воды в РФ - подделка Ассоциации банков запретят сотрудникам пользоваться смартфонами

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    