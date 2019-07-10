Предпенсионеров не будут выселять из жилья соцнайма

Госдума в осеннюю сессию рассмотрит в I чтении проект закона о гарантированном невыселении граждан предпенсионного возраста из жилья соцнайма. Об этом информагентству ТАСС сообщил сегодня первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, член фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов.



Он разъяснил, что под определения жилья соцнайма подпадают находящиеся в муниципальной и ведомственной собственности квартиры, служебные помещения и общежития, которые предоставляются нуждающимся гражданам.



Пахомов сказал: «В соответствии с инициативой, запрет на выселение из специализированных жилых помещений распространяется на женщин, достигших 55-летнего возраста, и мужчин, достигших 60-летнего возраста. В Жилищном кодексе пенсионеры отнесены к невыселяемым категориям, однако с изменением пенсионнного законодательства предлагается эту защитную норму распространить и на предпенсионеров».



В Гражданском кодексе РФ за предпенсионерами ранее было закреплено право на обязательную долю в наследстве, независимо от повышения возраста на трудовую пенсию. В Бюджетном кодексе сохранено право на льготы по земельному налогу в виде налогового вычета на сумму кадастровой стоимости 6 соток, а также по имущественному налогу физлиц в виде от освобождения от налога на один объект одного вида.