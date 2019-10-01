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Медведев: крайне важно целевое использование земель из-под расселенных аварийных домов
Сегодня в 16:02 Жилая недвижимость 0 64 Васильева Елена
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о мерах, предпринимаемых правительством для исключительно целевого применения земель из-под расселенных аварийных домов. Кабмин сегодня, на очередном заседании, рассматривает необходимые поправки в закон о Фонде ЖКХ.
Открывая заседание правительства, премьер сказал: «Поправки в закон о Фонде ЖКХ закрепляют принцип целевого использования земли из-под расселяемых аварийных домов, чтобы не было соблазнов отдавать эту землю просто под коммерческую застройку». Медведев пояснил, что документом предусматривается расширение направлений, по которым можно будет направить средства Фонда. Он уточнил: «Это и льготная ипотека, и социальные выплаты».
Медведев отметил, что необходимы также поправки, которые усовершенствуют механизмы переселения граждан из аварийного жилого фонда. Он сказал: «Поправки в Жилищный кодекс среди прочего подразумевают, что органы государственной власти в области жилищных отношений получат право определять основание, порядок и критерии для признания многоквартирного дома аварийным. Пока такие критерии у нас плавают».
Премьер добавил, что региональными властями могут устанавливаться дополнительные меры соцподдержки при переселении из аварийного жилья, если оно является единственным. Помощь может оказываться в виде покрывающей часть расходов на ипотеку субсидии или других механизмов по выбору региональных властей.
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