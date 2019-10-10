Минстрой предлагает выносить решения о капитальном ремонте домов по степени их изношенности

Решения о капремонте жилых домов должны приниматься исходя из фактической степени износа их конструкций, а не согласно нормативных сроков. Об этом в ходе обсуждения стратегии развития ЖКХ до 2035 года заявил сегодня директор департамента стратегических проектов Минстроя России Михаил Гилев.



Он отметил также необходимость усовершенствования системы технического учета.



Говоря о задачах и целях стратегии, Гилев сказал: «Мы планируем, что в рамках техучета мы научимся определять физическое состояние конструктивных элементов, по этому поводу задача – восстановление нормативных характеристик как минимум этих элементов и приведение конструктивных элементов в плановое состояние. С точки зрения формирования и реализации программ капремонта есть системный вопрос по переходу от ремонта по нормативным срокам к капитальному ремонту по фактическому состоянию».



Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в свою очередь заявил журналистам о том, что обновленная система проведения капитальных ремонтов позволит в первую очередь привести в порядок самые изношенные жилые дома.



Якушев сказал: «На сегодня капитальный ремонт проводится так: пришел определенный срок, мы заходим в дом и начинаем его капитально ремонтировать. И не всегда бывает так, что системы, которые должны ремонтироваться, имеют достаточный износ. Это дает возможность экономить ресурс и перебрасывать его на другие многоквартирные дома, где износ достиг критической точки».



Он также заявил о том, что использование новой системы требует законодательных изменений в процедуре обследования домов.



Стратегия развития ЖКХ будет реализовываться с 2021 по 2035 годы. Она направлена на обеспечение доступных и качественных коммунальных услуг.