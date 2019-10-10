Собственников будут уведомлять о попытках заключения заочных сделок с их недвижимостью

С 1 ноября собственников недвижимости будут ставить в известность о поступлении на регистрацию прекращения или перехода права собственности заверенных электронной подписью документов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты.



В сообщении ведомства сказано: «В связи с поправками в федеральный закон с 1 ноября 2019 года собственников недвижимости уведомят о поступлении в регистрирующий орган электронных документов для регистрации перехода или прекращения права собственности. Благодаря этому собственник сможет своевременно выявить попытки незаконного присвоения принадлежащего ему недвижимого имущества. Уведомления будут направляться на электронные адреса, предоставленные гражданами для обратной связи».



Замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин отметил, что запрет заключения электронных сделок без спецотметки в ЕГРН дает возможность отклонять предоставленные на отчуждение права электронные документы даже в случае их подачи доверенным лицом собственника недвижимости.



Электронная подпись, при этом, дает возможность не только проводить сделки с недвижимостью, но и подавать налоговые декларации, регистрировать автомобили, принимать участие в электронных торгах, отметили в пресс-службе.



Закон, которым собственники недвижимости защищаются от мошеннических действий при заключении заочных сделок с использованием электронной подписи, вступил в силу 13 августа текущего года. Теперь, в случае, если владелец недвижимости дает разрешение на проведение сделок с электронной подписью, он должен подать в Росреестр соответствующее заявление в бумажной форме. Однако, в релизе Федеральной кадастровой палаты говорится, что законом предусматриваются случаи, когда электронную сделку можно заключить без разрешительной отметки в ЕГРН.



Согласно закону, не требуется внесение специальной разрешительной отметки в ЕГРН, если электронную подпись выдала Федеральная кадастровая палата Росреестра, при участии в проведении сделки нотариуса и органов власти, взаимодействующих в электронном виде с Росреестром.