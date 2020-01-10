В ЦИАН спрогнозировали динамику цен на рынке недвижимости на 2020 год

Аналитики ЦИАН спрогнозировали ценовую политику на рынке недвижимости в текущем году. Так, по их мнению, 2020 год продолжит тенденции предыдущего года. Цены на первичное жилье в крупных городах РФ увеличатся на 10%, а на вторичное – на 6%. При этом в домах, где хорошо идут продажи, цены могут вырасти и на 15%-10% в течение 1.5-2х лет.



Эксперты указывают на то, что рост цен в 2019 году был, в первую очередь, спровоцирован переходом сегмента на проектное финансирование, а также ростом НДС до 20%, пишут «Известия». В текущем году переход на эскроу-счета будет также сильно влиять на ценообразование; более того, этот фактор может привести к сокращению объёмов строительства нового жилья.



В 2020 году на ценообразование повлияют и снижающиеся ставки по ипотеке, стимулом для чего будет перспектива снижения ключевой ставки Банком России.