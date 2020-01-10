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В ЦИАН спрогнозировали динамику цен на рынке недвижимости на 2020 год
17 января в 16:53 Жилая недвижимость 4 163 Иван Тихонов
Аналитики ЦИАН спрогнозировали ценовую политику на рынке недвижимости в текущем году. Так, по их мнению, 2020 год продолжит тенденции предыдущего года. Цены на первичное жилье в крупных городах РФ увеличатся на 10%, а на вторичное – на 6%. При этом в домах, где хорошо идут продажи, цены могут вырасти и на 15%-10% в течение 1.5-2х лет.
Эксперты указывают на то, что рост цен в 2019 году был, в первую очередь, спровоцирован переходом сегмента на проектное финансирование, а также ростом НДС до 20%, пишут «Известия». В текущем году переход на эскроу-счета будет также сильно влиять на ценообразование; более того, этот фактор может привести к сокращению объёмов строительства нового жилья.
В 2020 году на ценообразование повлияют и снижающиеся ставки по ипотеке, стимулом для чего будет перспектива снижения ключевой ставки Банком России.
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По Вашим прогнозам, как изменится ценовая политика на рынке первичной недвижимости в текущем году?
К концу 2020 года цены на недвижимость вырастут на 12-15% вне зависимости от сегмента новостройки, что обусловлено постепенным переходом застройщиков на проектное финансирование и работу по эскроу-счетам. То есть, новые объекты будут изначально выходить на рынок по более высоким ценам. А те проекты, которые продолжают строиться и продаваться по ДДУ, будут повышаться в цене постепенно, по мере роста строительной готовности объектов – ориентировочно на 1-1,5% в месяц в рамках маркетинговой политики каждого отдельного застройщика. Получается, что роста цен в любом случае не избежать. Однако наиболее объективную оценку ситуации можно будет дать не раньше трехлетнего срока. Только тогда рынок полностью трансформируется, а застройщики, банки и клиенты адаптируются к новым правилам работы.
По Вашим прогнозам, как изменится ценовая политика на рынке первичной недвижимости в текущем году?
Если говорить о рынке первичного жилья Московского региона в целом, то цена в течение года вырастет на 10-15%. Причины – выход в продажу более дорогих проектов по эскроу-счетам, подорожание цен на стройматериалы и других составляющих себестоимости, инфляция.
При этом стоит учитывать, что речь идет о среднестатистической стоимости квадратного метра. При этом в каждом проекте цена будет изменяться в разной степени и даже в разном направлении. На мой взгляд, 2020 год будет характеризоваться разнонаправленными тенденциями, в том числе – и в динамике цен.
По сути, каждый проект будет развиваться по-своему, в зависимости от схемы и источников финансирования, стратегии продаж, партнерских программ по кредитованию покупателей и т.д. В итоге буквально в соседних строящихся ЖК динамика цены могут изменяться диаметрально противоположно, причем эти изменения будут не 1-2%, а 5-10%.
По Вашим прогнозам, как изменится ценовая политика на рынке первичной недвижимости в текущем году?
При отсутствии макроэкономических потрясений или законодательных нововведений эксперты компании «БЕСТ-Новострой» ожидают умеренного роста среднего уровня цен в 2020 году - в зависимости от сегмента темпы роста могут составить от 3% до 7%.
При этом одним из основных факторов этого роста может стать сокращение предложения. К примеру, за 2019-й год совокупный объем квартир и апартаментов в продаже (включая Новую Москву) сократился на 3% до 51,4 тыс. лотов, а цены на этом фоне продемонстрировали положительную динамику. Важную роль в ценовой ситуации 2019 года сыграли также повышение строительной готовности, рост прайсовых цен в отдельных проектах, а также вымывание с рынка наиболее ликвидных лотов. Считаю, что и в 2020 году на изменение цен в новостройках Московского региона будут влиять прежде всего эти факторы
Если же говорить о влиянии на ценовую ситуацию изменений в законодательстве о долевом строительстве, то в 2020 году оно вряд ли будет весомым. В Московском регионе доля проектов, продаваемых по эскроу, не превышает 20%, а в Москве (включая Новую и Зеленоград) этот показатель еще меньше – 16%, и растет он довольно медленно. То есть, пока мы можем говорить о переходном периоде, в котором находится первичный рынок. Соответственно, более ощутимого влияния этих изменений на цену квадратного метра можно ожидать только по завершении данного периода, когда на новые схемы реализации проектов перейдут все остальные застройщики.
По Вашим прогнозам, как изменится ценовая политика на рынке первичной недвижимости в текущем году?
Изменение цен на первичном рынке по итогам 1 полугодия 2020 года будет зависеть от нескольких факторов. В их числе - темпы роста строительной готовности реализуемых проектов, количество и доля новостроек, стартующих с эскроу, и уровень потребительского спроса. Исходя из существующих на сегодняшний день условий реализации на первичном рынке Московской агломерации, темпы роста будут сопоставимы с аналогичным периодом прошлого года.
СВЦ первичного рынка достигает своего равновесного значения, поэтому рост цен будет не скачкообразным и составит не более 8-9% за год. Это в среднем по рынку, вне зависимости от класса. В Новой Москве прирост может быть больше и оказаться в районе 9-10%.
Также отметим, что застройщики находятся в ценовой «вилке». Снижение реально располагаемых доходов населения приводит к падающему спросу и тянет СВЦ вниз. Что касается ипотеки, то снижение ставок уже не позволяет с прежним эффектом привлекать в сегмент новых ипотечных заемщиков.
Вторичный рынок взаимосвязан с первичным рынком и зависим от него. При этом уровень ипотечных ставок на вторичном рынке выше, чем на первичном. Поэтому снижение ставок может привести к активизации спроса и «раскачать» данный сегмент.