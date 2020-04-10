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В РАСК прогнозируют значительный рост обманутых дольщиков из-за банкротств застройщиков

29 апреля в 17:27 Жилая недвижимость 0 185 Иван Тихонов
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В Рейтинговом агентстве строительного комплекса сделали прогнозы относительно ситуации в сегменте строительства жилой недвижимости. Аналитики предупреждают, что в случае, если ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, растянутся по срокам, то количество обманутых дольщиков в РФ может вырасти на 135 тысяч.

Так, если ограничения продлятся до июня 2020 года, то число обманутых дольщиков может вырасти на 90 тысяч человек, рассказали "Известиям" в РАСК. Если же карантин затянется до июля, то девелоперам придется переносить сроки введения жилых объектов в эксплуатацию. При такой конъюнктуре к концу текущего года банкротами могут стать около 1000 застройщиков, а в сложном положении окажутся до 80% участников (около 2.7 тысяч компаний).

Что касается финансовой стороны ограничительных мер, то в РАСК прогнозируют, что в московском регионе девелоперы могут потерять до 170 млрд рублей, а по всей РФ – от 500 до 550 млрд рублей.

В РАСК указывают на то, что каждый день запрета на строительство увеличивает издержки застройщиков. Например, один месяц простоя обходится девелоперам столичного региона в 13-14 млрд рублей издержек – выплату зарплат, аренду и пр.

Впрочем, профучастники надеются, что временный запрет на стройку, по крайней мере в столичном регионе, будет снят после майских праздников. В Москве и регионе по решению властей с 13 апреля и по 1 мая приостановлены все стройки, кроме некоторых исключений (строительство дорог, аэропортов и медицинских учреждений).
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