В РАСК прогнозируют значительный рост обманутых дольщиков из-за банкротств застройщиков

В Рейтинговом агентстве строительного комплекса сделали прогнозы относительно ситуации в сегменте строительства жилой недвижимости. Аналитики предупреждают, что в случае, если ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, растянутся по срокам, то количество обманутых дольщиков в РФ может вырасти на 135 тысяч.



Так, если ограничения продлятся до июня 2020 года, то число обманутых дольщиков может вырасти на 90 тысяч человек, рассказали "Известиям" в РАСК. Если же карантин затянется до июля, то девелоперам придется переносить сроки введения жилых объектов в эксплуатацию. При такой конъюнктуре к концу текущего года банкротами могут стать около 1000 застройщиков, а в сложном положении окажутся до 80% участников (около 2.7 тысяч компаний).



Что касается финансовой стороны ограничительных мер, то в РАСК прогнозируют, что в московском регионе девелоперы могут потерять до 170 млрд рублей, а по всей РФ – от 500 до 550 млрд рублей.



В РАСК указывают на то, что каждый день запрета на строительство увеличивает издержки застройщиков. Например, один месяц простоя обходится девелоперам столичного региона в 13-14 млрд рублей издержек – выплату зарплат, аренду и пр.



Впрочем, профучастники надеются, что временный запрет на стройку, по крайней мере в столичном регионе, будет снят после майских праздников. В Москве и регионе по решению властей с 13 апреля и по 1 мая приостановлены все стройки, кроме некоторых исключений (строительство дорог, аэропортов и медицинских учреждений).