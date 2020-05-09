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Исследование: половина застройщиков могут не сдать жилые объекты в срок

8 мая в 16:15 Жилая недвижимость 0 222 Иван Тихонов
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Институт развития строительной отрасли по заказу Национального объединения строителей провел опрос среди застройщиков. Лейтмотив исследования – сроки сдачи объектов девелоперами в условиях пандемии коронавируса. Как показали результаты опроса, 51% профучастников опасаются рисков не сдать жилые объекты в срок. Это подтверждают и данные Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК): доля застройщиков, которые рискуют не сдать объекты в срок, составляет 58%.

Более того, 77% респондентов констатируют падение спроса и продаж, 50% ощущают замедление темпов строительства, а 45% опрошенных заявляют о росте цен на строительные материалы. В РАСК добавляют, что порядка 600 тысяч дольщиков могут ощутить сдвиги в сроках сдачи жилых объектов на 2-3 месяца, пишут «Известия». Основная причина задержек – режим самоизоляции и сокращение объемов выделяемых на строительство средств.

Эксперты прогнозируют, что восстановление отрасли, хоть и медленное, начнется сразу после окончания режима самоизоляции. Если же режим ограничений продлится до начала июня, то ожидать возвращения показателей по продажам на уровне прошлого года застройщикам не стоит раньше июля-августа.
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