Составлен рейтинг регионов по вводу жилья на одного человека по итогам 2019 года

Эксперты рынка недвижимости подсчитали, сколько всего жилья было введено в каждом регионе по итогам 2019 года. Так, в прошлом году в РФ ввели 79.4 млн кв.м. жилья, а это на 4.9% больше, нежели годом ранее. В перерасчете на одного жителя России – это 0.541 кв.м. жилья. При этом показатели ввода в разных регионах различаются: показатели объема ввода между лидерами и аутсайдерами различаются в 50 раз.



Ссылаясь на данные по застройке, РИА Новости составили рейтинг регионов по количеству введенной жилой недвижимости на одного человека. Лидерство в списке досталось Ленинградской, Московской, Липецкой и Тюменской областям; здесь показатель ввода превышает 1 кв.м. на человека. Эксперты поясняют высокие показатели в этих регионах поддержанием высокого спроса.



В первую десятку с показателями выше 0.8 кв.м. на человека также вошли Калининградская, Тамбовская, Ульяновская и Воронежская области, а также Севастополь.



Согласно данным РИА Новости, объемы ввода жилья превышают общероссийский уровень в 27 регионах. Например, в Липецкой области объемы жилищного строительства выросли на 39.1%, на 37.4% - в Адыгее, на 29.5% - в Севастополе. В то же время в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Подмосковье объемы ввода жилой недвижимости сократились (на 12.1%, 7.8% и 4.8% соответственно), но это не повлияло на их лидерские показатели.



Тем временем, регионы-представители Дальнего Востока оказались внизу списка по итогам 2019 года. Меньше всего жилья было введено на Чукотке, Магаданской области, в Камчатском крае и Забайкалье. Здесь показатели ввода жилья на одного человека варьируются в пределах менее 0.2 кв.м до 0.026 кв.м.