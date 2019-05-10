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«АвтоВАЗ» отозвал 33 тысячи авто Lada Largus в России из-за проблем тормозной системы

20 мая в 16:33 Общество 0 126 Васильева Елена
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Росстандарт сообщает об отзыве «АвтоВАЗом» 32 тысяч 892 автомобилей Lada Largus, проданных с ноября 2017 года по причине вероятных проблем с корпусом вакуумного усилителя тормозов.

В сообщении сказано: «Причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза».

На всех отозванных автомобилях проверят дату выпуска вакуумного усилителя и, в случае необходимости, заменят его. Ремонтные работы, заявил Росстандарт, будут проведены бесплатно.
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