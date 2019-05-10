«АвтоВАЗ» отозвал 33 тысячи авто Lada Largus в России из-за проблем тормозной системы

Росстандарт сообщает об отзыве «АвтоВАЗом» 32 тысяч 892 автомобилей Lada Largus, проданных с ноября 2017 года по причине вероятных проблем с корпусом вакуумного усилителя тормозов.



В сообщении сказано: «Причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза».



На всех отозванных автомобилях проверят дату выпуска вакуумного усилителя и, в случае необходимости, заменят его. Ремонтные работы, заявил Росстандарт, будут проведены бесплатно.