Главная > Общество

Эта рабочая неделя будет сокращенной

10 июня в 11:18 Общество 0 231 Васильева Елена
1 Изображение

Эта рабочая неделя будет четырехдневной в связи с празднованием Дня России в среду, 12 июня. Об этом информагентству ТАСС сообщила сегодня пресс-служба Роструда.

В ведомстве напомнили: «Наступившая рабочая неделя будет четырехдневной в связи с празднованием 12 июня государственного праздника, Дня России».

В Роструде также добавили, что предпраздничный рабочий день 11 июня, во вторник, должен быть, согласно законодательству, сокращен на один час.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Медведев: глобальный переход к четырехдневной рабочей неделе в будущем вполне вероятен

11 июня в 16:53 Рынок труда

Обнародована концепция «свежего» КоАП

11 июня в 16:25 Право

Существует опасность распада глобальной системы контроля над вооружениями

11 июня в 16:00 Политика

Цены на черное золото могут упасть ниже 40 долларов США

11 июня в 15:55 Экономика и бюджет
Самое читаемое Самое обсуждаемое

5G разделила мир: российская сделка с Huawei является последним признаком появления железного занавеса в интернете Фотофиксация техосмотра автомобилей стала обязательной Путин: действия, направленные против компании Huawei, – бесцеремонная попытка вытолкнуть ее с глобального рынка ВТБ считает возможным снижение процентных ставок по потребительским кредитам после снижения ключевой ставки ЦБ РФ Финансовые продукты предлагают паспортизировать

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930