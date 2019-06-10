Эта рабочая неделя будет сокращенной

Эта рабочая неделя будет четырехдневной в связи с празднованием Дня России в среду, 12 июня. Об этом информагентству ТАСС сообщила сегодня пресс-служба Роструда.



В ведомстве напомнили: «Наступившая рабочая неделя будет четырехдневной в связи с празднованием 12 июня государственного праздника, Дня России».



В Роструде также добавили, что предпраздничный рабочий день 11 июня, во вторник, должен быть, согласно законодательству, сокращен на один час.