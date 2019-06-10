|
Эта рабочая неделя будет сокращенной
10 июня в 11:18 Общество 0 231 Васильева Елена
Эта рабочая неделя будет четырехдневной в связи с празднованием Дня России в среду, 12 июня. Об этом информагентству ТАСС сообщила сегодня пресс-служба Роструда.
В ведомстве напомнили: «Наступившая рабочая неделя будет четырехдневной в связи с празднованием 12 июня государственного праздника, Дня России».
В Роструде также добавили, что предпраздничный рабочий день 11 июня, во вторник, должен быть, согласно законодательству, сокращен на один час.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Медведев: глобальный переход к четырехдневной рабочей неделе в будущем вполне вероятен11 июня в 16:53 Рынок труда
Обнародована концепция «свежего» КоАП11 июня в 16:25 Право
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
5G разделила мир: российская сделка с Huawei является последним признаком появления железного занавеса в интернете Фотофиксация техосмотра автомобилей стала обязательной Путин: действия, направленные против компании Huawei, – бесцеремонная попытка вытолкнуть ее с глобального рынка ВТБ считает возможным снижение процентных ставок по потребительским кредитам после снижения ключевой ставки ЦБ РФ Финансовые продукты предлагают паспортизировать