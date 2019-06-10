Людям надоело пить. Инвесторы делают ставку на «трезвое любопытство» 10 июня в 16:13 Общество 293 Васильева Елена 1 Изображение

Я заказал морковно-имбирный шраб и надеялся, что он будет вкусным. Я был приятно удивлен, выпил все это и, вуаля, даже не был навеселе. Еще более захватывающе: мой счет. Это было всего 15 долларов за два напитка и хлебную тарелку – конечно, чтобы впитать безалкогольные напитки.



Getaway – это безалкогольный бар, новый вид ночной жизни, который только появляется в Нью-Йорке. Идея состоит в том, чтобы обеспечить место встречи для людей, которые хотят общаться в подобно баре, но без необходимости пить алкоголь.



Они являются частью большей тенденции. Люди уделяют больше внимания своему психическому здоровью и хорошему самочувствию, и многие американцы специально стремятся сократить потребление алкоголя. Люди всех возрастов пьют меньше пива, в то время как миллениалы вообще пьют меньше. И Силиконовая долина принимает к сведению, что технологические компании переоценивают свою политику в отношении алкоголя, а инвесторы стремятся извлечь выгоду из людей, которые предпочитают не пить.



«Это такая часть культуры, особенно здесь, в Сан-Франциско, что, когда я собираюсь поужинать я должен выпить два-три напитка в день», - сказал CNN Business предприниматель из Силиконовой долины Джастин Кан, генеральный директор юридического стартапа Atrium. Он сказал, что недавно видел сдвиг в своем техническом кругу. «Я был на ужине с большим количеством людей из нашей сферы деятельности прошлым вечером, и, вероятно, половина из этих людей не употребляли алкоголь».



Кан объявил в прошлом месяце в своем посте в Твиттере, что полностью отказывается от алкоголя. Он назвал пьянство нездоровой привычкой, которая мешала ему нормально жить. Для Кана не было ничего необычного в том, чтобы делиться личными данными о себе: однажды он в прямом эфире транслировал свою жизнь через стартап, который он соучредил в 2007 году под названием Justin.tv, который в конечном итоге стал Twitch, популярной платформой для потокового вещания для геймеров, которая теперь принадлежит Amazon.



В тот же день, когда он написал в Твиттере, Кан запустил группу в приложении чата Telegram, чтобы общаться с другими людьми, которые также решили избавиться от алкоголя. Он не ожидал, что присоединятся более 1000 человек.



Новые продукты для трезвых и «трезвых любопытных»



Поскольку их продажи алкогольных напитков снижаются, крупные алкогольные компании, от Heineken до AB InBev (владелец популярных пивных брендов, таких как Budweiser), видят новую возможность: они инвестируют в безалкогольные или слабоалкогольные напитки. Точно так же начинающие инвесторы и предприниматели надеются удовлетворить «трезвых любопытных» –людей, которые ради собственного благополучия переоценивают свои отношения с алкоголем и то, как часто они пьют.



Появление трезвых баров является одним из сигналов, на которые указывает инвестор Ану Дуггал, говоря о тенденции не пить. Дуггал, живущая в Нью-Йорке, сказала, что, как и Кан, она замечает «тенденцию к увеличению количества людей, которые предпочитают не пить».



Фирма Дуггал, Фонд женщин-основателей, которая поддерживает такие популярные потребительские стартапы, как Rent The Runway, является недавним инвестором в Kin Euphorics.



Первым продуктом Kin является безалкогольный напиток под названием «High Rhode». Это частично адаптоген (нетоксичное растение, которое, как утверждается, оказывает эффект антистресса), частично ноотропы (добавки, которые, как говорят, помогают с когнитивными функциями), и частично растительные компоненты. На своем веб-сайте компания отмечает, что ее заявления не были оценены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и что ее продукт не предназначен для диагностики, предотвращения или лечения каких-либо заболеваний.



Вместо того, чтобы побаловать себя, компания Kin полагает, что потребление ее продуктов служит больше для того, чтобы «позаботиться о себе после наступления темноты». Он хочет создать новый рынок продуктов, которые не содержат алкоголя, но не загружены сахаром.



Соучредителем Kin является Мэтью Коббл, являющийся также соучредителем стартапа, занимающегося разработкой заменителей мяса генеральным директором которого является Джен Батчелор. Она уже привлекла к стартапу венчурный капитал, включая такие фирмы, как Canaan Partners, Refactor Capital, Weekend Fund и Fifty Years, которые стремятся инвестировать в компании, использующие бизнес для решения самых серьезных проблем в мире. Компания отказалась сообщить, сколько средств она получила.



«Трезвое любопытство – реальная вещь», - сказала Батчелор CNN Business.



Батчелор говорит, что Kin пытается создать больше безалкогольных вариантов для потребителей. Многие люди чувствуют, что их выбор – либо пойти выпить алкоголь, либо остаться дома. «Если это только два возможных варианта, то что-то явно пошло не так», - сказала она. «Вы можете чувствовать себя абсолютно трезвым и все еще быть в баре».



Компания планирует выпустить свой второй продукт в конце этого месяца.

Сложные отношения технологических компаний с алкоголем



В то время, как она инвестирует в новые безалкогольные компании, Силиконовая долина также пересматривает свои собственные отношения с алкоголем.



Алкоголь был одним из преимуществ, связанных с технологией и культурой стартапов на протяжении многих лет, когда молодые компании придерживались идеи жесткой конкурентной борьбы, а также создания новых тесных связей между коллегами за напитками. Неизбежно, доступность алкоголя в офисах подвергалась проверке, когда компании сталкиваются с нелестными инцидентами, вызванными его наличием. Один из наиболее запоминающихся из них: когда кадровая служба Zenefits запретила употребление алкоголя после того, как, по сообщениям, обнаружила сигареты, пивные кружки и использованные презервативы на лестничной клетке компании.



После массовых увольнений сотрудников и подрядчиков в ноябре в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, компания Google объявила о ряде изменений в своей рабочей культуре, включая сокращение чрезмерного употребления алкоголя. «Преследование никогда не бывает приемлемым, а алкоголь никогда не является оправданием. Но один из наиболее распространенных факторов среди жалоб на домогательства, поданных сегодня в Google, заключается в том, что преступник пил (~ 20% случаев)», - сказали в компании, добавив, что руководители будут нести ответственность за то, что поощряют работников чрезмерно употреблять алкоголь. Некоторые команды ограничивают работников до двух напитков в течение одного мероприятия.



WeWork, также работающая в этом направлении, сказала в октябре прошлого года, что изучает возможность ограничения потребления пива в некоторых своих нью-йоркских офисахх, ограничивая участников четырьмя бокалами пива по 12 унций в день. Ранее WeWork предлагала неограниченное количество разливного пива в качестве льготы для людей, арендующих свои рабочие места для совместной работы. Собственная корпоративная культура компании и распространенность алкоголя на ее мероприятиях были поставлены под сомнение продолжающимся судебным процессом с бывшим сотрудником.



Пить или не пить



Kin – не единственный новый бренд, пытающийся уменьшить стигму употребления безалкогольных напитков, который привлекает внимание стартап-инвесторов.



В прошлом месяце Liquid Death создала много шума, когда презентовала свой собственный безалкогольный напиток. Стартап применяет смелый маркетинг энергетических напитков к напитку «вода в банке». Его слоган: «Убей свою жажду». Как и алкогольный бренд, на его веб-сайте есть возрастные ограничения, которые гласят: «Эта вода может вызывать ночные кошмары у людей младше 18 лет».



Идея состоит в том, чтобы заставить потребителей выглядеть круто, пока они остаются трезвыми, и ничего не подозревающим глазом, возможно, никто никогда не узнает, что они пьют простой H2O.



Первоначальный стимул, по словам генерального директора и соучредителя Майка Кессарио, заключался в том, чтобы удовлетворить поклонников хэви-метала и панк-рока. Но возможность пить простую воду из банки (которая более экологична, чем пластик) выглядит так, будто вы пьете пиво или энергетический напиток, имеет более широкую привлекательность.



Он уже собрал 1,6 миллиона долларов от инвесторов, включая Science, техническую студию, которая поддерживает такие компании, как Dollar Shave Club.



Научный партнер Майк Джонс, который живет в Лос-Анджелесе, сказал CNN Business, что много лет назад он сделал выбор не употреблять алкоголь. «В моем кругу есть много людей, которые решили не пить и были избирательны в отношении того, что они вкладывают в свое тело», - сказал Джонс. «Мы видим вокруг все больше и больше людей, осознающих данную проблему».



Что касается Кана, он говорит, что ему трудно осознавать, почему сейчас он видит растущее число людей, которые так же бросают пить.



Является ли это частью старения (Кану сейчас 35 лет – он находится на совершенно ином жизненном этапе, чем в первые годы его жизни в Силиконовой долине более десяти лет назад)? Провоцирует ли этот процесс технологическая отрасль, в которой инженеры постоянно подстраиваются и работают над собой? Или что-то более широкое, размышлял он при недавнем телефонном звонке.



Что бы это ни было, Кан, который также инвестирует в стартапы, говорит, что он не особенно оптимистичен, по поводу того, что безалкогольные альтернативы получат первенство. Он сказал, что «очень маловероятно», что алкоголь будет заменен в широком масштабе. «Мне тяжело видеть, как это исчезает из американского духа времени».



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Медведев: глобальный переход к четырехдневной рабочей неделе в будущем вполне вероятен 11 июня в 16:53 Рынок труда Обнародована концепция «свежего» КоАП 11 июня в 16:25 Право Существует опасность распада глобальной системы контроля над вооружениями 11 июня в 16:00 Политика Цены на черное золото могут упасть ниже 40 долларов США 11 июня в 15:55 Экономика и бюджет