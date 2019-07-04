ЦБ разрабатывает материалы, которые помогут гражданам противодействовать мошенникам

ЦБ РФ организовал рабочую группу представителей банков, чтобы подготовить материалы, которые будут информировать граждан о методах противодействия кибермошенникам. Об этом сообщила сегодня газета «Ведомости», ссылаясь на слова представителя Центробанка.



В публикации сказано: «Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию. ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней… для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков. Группа собирается подготовить материалы, информирующие население о методах противодействия мошенникам».



Согласно данных газеты, ведется обсуждения методик информирования россиян, создаются портреты потенциальных жертв. Это даст возможность выработать стратегию предупреждения граждан об опасности. Данная программа не будет финансироваться отдельно, группа будет работать согласно действующего положения Центробанка, обязывающего банки предоставлять клиентам информацию о мерах, необходимых для защиты их персональных данных.



Наиболее распространенным видом кибермошенничества, согласно информации Сбербанка, в 2018 году стала социальная инженерия, на нее приходится более 80% всех зафиксированных Сбербанком случаев. В свою очередь, 86% всех зафиксированных фактов социальной инженерии составляют «самопереводы» средств под влиянием мошенников. Наиболее распространенным стал обман с сайтами бесплатных объявлений. Клиент размещает объявление на сайте, совершается звонок от потенциального «покупателя», в ходе звонка клиент и сообщает реквизиты банковской карты.