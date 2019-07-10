Мошенники все чаще берут микрокредиты с использованием чужих электронных подписей

Количество обращений граждан по поводу оформленных на третье лицо кредитов с использованием электронной подписи составило в первой половине текущего года 15,4% от их общего объема. В прошлом году за аналогичный период их было всего 4,7%. Газета «Известия» привела предоставленные саморегулируемой организацией микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» данные.



Директор организации «Микрофинансирование и развитие» Елена Стратьева пояснила «Известиям»: «Всплеск такого рода преступлений начался в конце прошлого года. Как правило, в большинстве случаев мошенничество вскрывается на стадии взыскания, в связи с чем микрофинансовая компания вынуждена приостановить процесс получения долга и начать разбираться, кем является пожаловавшийся клиент - мошенником или пострадавшим. В итоге компании несут убытки, а те из них, кто становится «антилидером» по количеству жалоб, привлекают к себе внимание регулятора и саморегулируемых организаций».



Издание сообщает, что россияне чаще всего узнают об оформленных на них кредитах только после того, как с них начинают требовать возвращения долга. Газета уточняет: «Впоследствии выясняется, что при заключении договора с микрофинансовой компанией были предъявлены документы на одного человека, а номер телефона, с которого подтверждалась электронная подпись, был оформлен на другое лицо (либо использовалась утерянная или украденная сим-карта)».