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Льды Гренландии тают под ударом экстремальной жары - это глобальная проблема

31 июля в 15:39 Общество 0 130 Васильева Елена
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Это означает, что тепловая волна - теперь проблема Гренландии, правильно? Не совсем. Когда в Гренландии температура достигает рекордных высот - это проблема всех и каждого.

Гренландия является родиной второго по величине ледяного покрова в мире. И когда он ощутимо тает - как это ожидается в этом году - это оказывает влияние на уровень моря и погоду во всем мире.

Ледяной покров Гренландии обычно подтаивает в течение лета. В этом году он начал таять раньше, в мае, и ожидается, что волна жары, пришедшая сюда из Европы, на этой неделе значительно ускорит таяние.

Гигантский ледяной щит страны поднимается на 3000 метров над уровнем моря. Синоптики прогнозируют, что на этой неделе в его наивысших точках будет особенно тепло, чуть ниже нуля градусов.

«Это слишком высокая температура для этой высоты», - говорит Рут Моттрам, климатолог из Датского метеорологического института.

Теперь 2019 год может приблизиться к рекордному 2012 году, сказал Джейсон Бокс, профессор, климатолог и специалист по ледяному покрову из Геологической службы Дании и Гренландии. По его словам, в тот «год таяния» ледяной щит Гренландии потерял 450 миллионов метрических тонн, что эквивалентно более 14 000 тонн льда, теряемых в секунду.

Глобальные эффекты

То, что происходит в Гренландии, будет ощущаться во всем мире.

Бокс сказал, что стремительное таяние этого года наполняет Северную Атлантику пресной водой, что может повлиять на погоду в северо-западной Европе. Результатом могут быть более сильные штормы, добавил он, сославшись на наводнения в Великобритании в 2015 и 2016 годах.

«Что бы ни происходило в Гренландии, оно отражается везде, спускаясь вниз по карте», - сказал он.

По словам Бокса, в течение года, подобного 2012 или 2019 году, вода, стекающая с ледяного щита Гренландии, добавляет более одного миллиметра к мировому уровню моря. Но страны в тропиках могут увидеть рост на два миллиметра или даже более, сказал он.

Экстрим - это новая норма

Пройдет еще некоторое время, прежде чем все прочувствуют результаты экстремального таяния 2019 года. Но он уже готов конкурировать с эффектами 2012 года, а мы еще не достигли конца лета.

Только в июле ледяной покров Гренландии потерял 160 миллиардов тонн льда, по словам Клэр Наллис, пресс-секретаря Всемирной метеорологической организации ООН. Это примерно эквивалентно 64 миллионам олимпийских бассейнов, сказала она журналистам в пятницу.

По ее словам, одна из самых замечательных особенностей тепловой волны 2019 года - не только количество рекордов, которые она побила по всей Европе, но и температурными разницами, с которыми она это сделала.

«Обычно, когда фиксируется новый температурный рекорд - это превышение составляет какие-то доли градуса», - говорит Наллис.

«То, что мы видели вчера, - побитые рекорды на два, три, четыре градуса - это было абсолютно невероятно».

Но не только жара побивает рекорды. В прошлом году Гренландия пережила самый холодный за последние десятилетия год, сказал Бокс.

По словам Наллис, интенсивные волны тепла, такие как та, которая поднимает температуру в Гренландии, «несут признаки антропогенного изменения климата».

Эту точку зрения разделяет группа европейских ученых, в том числе ученые из Оксфордского университета, которые ранее в этом месяце пришли к выводу в анализе, опубликованном в издании World Weather Attribution, что недавние волны жары во Франции стали в пять раз более вероятными из-за изменения климата.

Исследователи также сказали, что мир «очень вероятно» увидит более экстремальные волны тепла в будущем из-за изменения климата.

По материалам www.edition.cnn.com
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