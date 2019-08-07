Более половины россиян имеют непогашенные кредиты

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в результате которого выяснилось, что более половины (51%) российских граждан имеют непогашенные на данный момент кредиты. При этом абсолютное большинство респондентов (84%) заявили о том, что не планируют брать займы или совершать покупки в кредит в ближайшие полгода. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня на сайте центра данные.



В материалах опроса сказано, что наибольшее число непогашенных кредитов приходится на долю граждан в возрасте от 25 до 34 лет (72%), чуть меньше (63%) приходится на возрастную категорию 35 до 44 лет, на третьей позиции - сельские жители (56%). Реже кредиты имеют россияне в возрасте от 18 до 24 лет (37%) и старше 60 лет (31%), а также жители обеих столиц (40%).



Большинство участников опроса (74%), преимущественно граждане старше 60 лет (86%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (79%), а также городов с численностью населения от 500 до 950 тысяч человек (79%) заявили, что не собираются в ближайшие два-три года брать займы или делать покупки в кредит.



Однако, 10% респондентов, преимущественно в возрастных категориях от 25 до 34 лет (18%) и от 35 до 44 лет (14%), планируют брать кредиты на покупку недвижимости. А еще 6% опрошенных, чаще всего молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (11%), планируют покупку автомобиля в кредит.