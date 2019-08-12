ГД предлагает запретить эксплуатировать старые автомобили

Комитет по экономической политике и промышленности Госдумы РФ внес предложение в Минтранс и Минпромторг о запрете использования достигших предельного срока эксплуатации автомобилей. Об этом написала сегодня газета «Коммерсантъ», ссылаясь на текст направленного в адрес ведомств зампредом комитета Альфией Когогиной письма.



Издание сообщает, что в письме предложено рассмотреть вопрос о запрете эксплуатации автомототранспортных средств, «достигших предельных сроков эксплуатации». О каких именно автомобилях идет речь, и какие санкции будут применять в случае нарушения запрета, пишет «Коммерсантъ», в письме не говорится. В настоящий момент подобные законодательные ограничения отсутствуют. Единственное, существующее на данный момент, касается перевозящих детей автобусов - они должны быть не старше 10 лет. Издание пишет: «Эта норма вступает в силу в 2020 году, до этого срок несколько раз переносили».



Пресс-служба Минтранса подтвердила, что полученные предложения прорабатываются, получение предложений подтвердил и Минпромторг. В ведомствах считают, что вывод старой техники из оборота должен сопровождаться стимулированием автовладельцев на покупку новых автомобилей. Примером может служить программа льготного автокредитования, участвуя в которой старое авто можно сдать в обмен на скидку на новое.