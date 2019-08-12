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Один из британских телеканалов будет снимать документальный фильм о Владимире Путине

Сегодня в 10:04 Общество 0 93 Васильева Елена
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Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) начинает съемки трехсерийного документального фильма, посвященного президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщается на сайте телеканала. Фильм, дату выхода которого в эфир пока не называют, получил название «Путин: история русского шпиона».

Исполнительный продюсер фильма Джеймс Роган сказал: «Чтобы понимать то, что происходит сейчас в мире, необходимо понимать Владимира Путина. Путин показал, что способен оставаться одним из самых значимых политиков XXI века. В нашем фильме мы попробуем разобраться в том, как бывший шпион преобразил политику, и как это повлияло на мир».

В фильме будет рассказано о молодости Путина, его работе в КГБ СССР, а также и о 20 годах, проведенных им у власти. Авторы фильма планируют рассказать о том, как работа будущего президента в разведке и его личный опыт отразились на государственной политике РФ.

В анонсе к фильму Путина назвали президентом, чьей целью является «снова сделать Россию великой». Он работал с четырьмя британскими премьерами, четырьмя президентами США и «возможно, является самым влиятельным лидером своего времени».
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