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Россиянам запретят курить, зажигать свечи и жарить шашлык на балконах
26 сентября в 17:56 Общество 0 134 Васильева Елена
Правительством России утверждены новые правила противопожарной безопасности, которыми запрещается использование на балконах гостиниц, квартир и общежитий открытого огня. Об этом информагентству ТАСС сообщила пресс-служба МЧС России, которое и стало инициатором внесения данных изменений.
Собеседник агентства сказал: «Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц». Россияне, таким образом, лишаться возможности курить, зажигать свечи и жарить шашлык на балконах.
Данный запрет на курение, однако, не касается специально установленных и оборудованных мест для курения. Правилами также устанавливаются новые нормы обеспечения пожарной безопасности для кинотеатров и медицинских учреждений. Кинотеатры обязали информировать посетителей перед началом сеансов о плане действий в случае возникновения пожара. Палаты для тяжелобольных и детей в больницах теперь должны будут размещаться на первых этажах.
Новые правила противопожарной безопасности вступают в силу 1 октября текущего года.
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