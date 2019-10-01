Опрос: только после решения жилищного вопроса с помощью государства треть россиян готовы завести ребенка

Более 42% российских граждан считают ключевым фактором для принятия решения о рождении ребенка помощь государства в приобретении жилья. Треть россиян готовы к рождению ребенка только при условии, что государство обеспечит их жильем, говорится в результатах предоставленного в распоряжение информагентства ТАСС опроса, проведенного порталом «Дети Mail.ru».



В материалах опроса говорится: «На вопрос, что может стать решающим фактором в принятии решения о рождении ребенка, бездетные респонденты ответили: увеличение пособия на ребенка после полутора лет (47%), помощь государства с покупкой жилья (42%), увеличение пособия на ребенка до полутора лет (36%). Также каждый пятый (21%) хотел бы иметь возможность бесплатно пользоваться услугами няни, треть (33%) решились бы родить, если бы государство обеспечило их жильем».



Более половины (52%) респондентов не знают о существующих в регионах программах поддержки семей, а 27% считают господдержку неэффективной.



Согласно полученным в результате опроса данным, около 82% респондентов не планируют заводить детей. Решающими факторами они считают недостаточный заработок (27%), нехватку времени для ухода за ребенком (20%) и просто нежелание (20%). Респонденты также отмечали отсутствие партнера, маленькую жилплощадь, неудовлетворительное состояние здоровья, как и чрезмерную ответственность.



Более 18% опрошенных родителей считают финансовые трудности наиболее сложным фактором воспитания ребенка. Еще 17% отметили чрезмерную ответственность, а 12% - снижение уровня доходов.



В опросе, проведенном с 4 по 15 сентября текущего года, приняли участие 21 908 россиян из всех регионов России. У 5,4 тыс. из них нет детей, у 10,8 тыс. есть дети младше 18 лет, а у 5,6 тыс. - старше 18 лет.