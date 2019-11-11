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Песков отказался от обсуждения вопроса выхода на работу 31 декабря

13 ноября в 18:28 Общество 0 208 Васильева Елена
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что 31 декабря 2019 года необходимо выходить на работу, а для обсуждения вопроса объявления этого дня выходным нет никакого повода.

Представитель Кремля заявил журналистам: «Здесь нечего дискутировать. В этом году этот день рабочий, значит, надо работать в этот день».

Он считает, что «здесь нет предмета для дискуссии». Песков пояснил: «Происходит разное перераспределение выходных дней, поэтому иногда каникулы получаются длиннее на один-два дня, иногда короче».

Последним днем текущего года будет вторник.
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