Песков отказался от обсуждения вопроса выхода на работу 31 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что 31 декабря 2019 года необходимо выходить на работу, а для обсуждения вопроса объявления этого дня выходным нет никакого повода.



Представитель Кремля заявил журналистам: «Здесь нечего дискутировать. В этом году этот день рабочий, значит, надо работать в этот день».



Он считает, что «здесь нет предмета для дискуссии». Песков пояснил: «Происходит разное перераспределение выходных дней, поэтому иногда каникулы получаются длиннее на один-два дня, иногда короче».



Последним днем текущего года будет вторник.