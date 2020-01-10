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Волна минирований докатилась до роддомов
Сегодня в 12:08 Общество 0 136 Карина Мелова
От представителя экстренной службы новостному агентству ТАСС стало известно об очередных анонимных сообщениях о минировании. На этот раз угроза взрыва нависла над столичным родильным домом, расположенным в доме под номером 22 на улице 800-летия Москвы. В данный момент в медучреждении работают кинологи с собаками.
Ранее была обнародована информация о минировании еще двух родильных домов в центре и на юго-востоке г. Москвы. Кроме того, аналогичные угрозы в виде электронных писем поступали в 3 районных суда, несколько школьных учреждений, магазинов, ТЦ, вокзалов и прочих учреждений столицы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Все они оказались ложными.
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