Пермь: из-за прорыва трубы в хостеле погибли постояльцы

Трагическое происшествие случилось ночью в понедельник в мини-отеле «Карамель», находящемся в подвале пятиэтажного жилого дома 1965 года постройки (Индустриальный район, г. Пермь). Жертвами прорыва трубы теплоносителя стали 5 человек, 6 пострадавших доставлены в медучреждения.



Установлено, что в момент затопления помещения эвакуационный выход был закрыт (из сообщения пресс-центра обслуживающей дом Пермской сетевой компании для ТАСС). С целью определить причину аварии на месте происшествия работает специальная комиссия Западно-Уральского управления Ростехнадзора. Известно, что до декабря 2019 г. теплопровод был бесхозным. В ПСК утверждают, что компания получила его на обслуживание от департамента имущественных отношений городской администрации лишь в конце прошлого года.



По данному делу заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».



Пермские власти собираются оказать материальную поддержку семьям погибших и пострадавших. В настоящее время в здание не поступают тепло и электричество. Представители обслуживающей компании говорят о потребности в полном обновлении отопительной системы.



Предварительные результаты по делу будут обнародованы после окончания проведения органами правопорядка следственных действий.