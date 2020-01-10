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Мэр Перми ввел режим ЧС в результате происшествия в «Карамели»

Сегодня в 15:45 Общество 0 105 Карина Мелова
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На официальном веб-портале города Перми опубликовано сообщение о том, что городской глава Дмитрий Самойлов ввел режим чрезвычайной ситуации с целью устранения аварийных повреждений на теплопроводе в мини-гостинице «Карамель», где ночью 20 января вследствие порыва трубы погибли 5 человек (среди них 1 ребенок).

Некоторые жилые здания, а также образовательные и медицинские учреждения города в данный момент отрезаны от тепла и горячей воды. В частности, текст сообщения гласит: «Для устранения дефекта на тепломагистрали произведено отключение отопления и горячего водоснабжения по адресам: улица Советской Армии, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 23 (Детская музыкальная школа №10), 23а, 21а, 25а (детский сад №271); улица Мира, 6а, 8а; улица Чайковского, 7 (краевая клиническая инфекционная больница), 9, 17а, 27а, 27б, 27г; улица Снайперов, 6, 8». Синоптики прогнозируют, что вечером в Перми температура воздуха опустится до девяти градусов мороза.

Городские власти организовали обход квартир и определяют урон, нанесенный жильцам дома, в котором размещен хостел «Карамель». В подвале все еще идет следствие.
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