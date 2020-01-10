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И снова угроза взрыва

Сегодня в 13:05 Общество 0 117 Карина Мелова
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Сотрудники пресс-службы Московского городского суда поделились ТАСС информацией о том, что утром 21 января 5 судов г. Москвы были эвакуированы после получения от анонимов сообщений о наличии взрывных устройств внутри помещений.

Так, собеседник ТАСС уточнил: «Гагаринский, Чертановский, Зеленоградский, Щербинский и Останкинский районные суды эвакуированы».

Уведомления о минированиях начали поступать по электронной почте в разные учреждения городов РФ еще в ноябре минувшего года. Среди подверженных угрозе взрыва зданий были школы, суды, ТЦ, больницы и вузы, однако во всех предыдущих случаях тревога оказалась ложной.
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