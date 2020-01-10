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Пожар в Подмосковье: есть жертвы

22 января в 15:16 Общество 0 339 Карина Мелова
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Примерно в 09:30 в среду, 22 января, в тепличном комплексе деревни Петровское городского округа Серпухов случилось возгорание. Для борьбы с огнем прибыли 39 человек, а также 13 машин.

В процессе тушения от взрыва газового баллона погиб 1 сотрудник пожарной службы, 3 человека пострадали.

Представитель пресс-центра областного ГУ МЧС РФ поделился с ТАСС такими сведениями: «При выполнении служебных обязанностей в результате хлопка газовоздушной смеси погиб один пожарный, еще трое обратились за медицинской помощью».

В 10:00 было прекращено распространение огня, а в 11:39 был целиком ликвидирован очаг пожара, общая площадь которого составила 200 квадратных метров.
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