Пожар в Подмосковье: есть жертвы

Примерно в 09:30 в среду, 22 января, в тепличном комплексе деревни Петровское городского округа Серпухов случилось возгорание. Для борьбы с огнем прибыли 39 человек, а также 13 машин.



В процессе тушения от взрыва газового баллона погиб 1 сотрудник пожарной службы, 3 человека пострадали.



Представитель пресс-центра областного ГУ МЧС РФ поделился с ТАСС такими сведениями: «При выполнении служебных обязанностей в результате хлопка газовоздушной смеси погиб один пожарный, еще трое обратились за медицинской помощью».



В 10:00 было прекращено распространение огня, а в 11:39 был целиком ликвидирован очаг пожара, общая площадь которого составила 200 квадратных метров.