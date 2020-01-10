Роспотребнадзор тщательно проверяет всех вернувшихся из Поднебесной

Начиная с 28 января, всех граждан, возвращающихся из КНР, в аэропорту встречает Роспотребнадзор и осматривает на предмет наличия признаков заражения коронавирусом нового типа (ист.: пресс-центр ведомства). При этом сами туристы на проверку реагируют адекватно и сотрудничают с органами контроля.



Известно также о том, что Единым консультативным центром Роспотребнадзора были задействованы владеющие русским и китайским языками переводчики с целью опроса людей с подозрением на коронавирус. Консультирование происходит по телефону 8(800)555-49-43.



В результате выполняемых по контролю ситуации действий Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отправила 139 человек на дальнейшее обследование по подозрению на наличие у них коронавируса. Однако во всех случаях диагноз подтвержден не был.



В частности, ведомство обнародовало такие данные: «За период мониторинга выявлено 139 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 17 больных – респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 16 – грипп А, 10 – грипп В, 4 – парагрипп, в 2 случаях – сезонная коронавирусная инфекция, у восьмерых заболевших – микстинфекция».