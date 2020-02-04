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Мишустин не видит причин для паники, связанной с коронавирусом

3 февраля в 13:25 Общество 0 401 Карина Мелова
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По словам председателя правительства Михаила Мишустина, обстановка с коронавирусом в России находится под непрерывным мониторингом, при этом специально сформированным оперативным штабом, возглавляемым Татьяной Голиковой, выполняются все возможные действия по недопущению распространения заболевания на территории страны. Ранее сообщалось об ограничении прохода российской границы гражданами КНР и введении временного запрета на выдачу им групповых туристических и рабочих виз, а также об изоляции и терапии зараженных людей. Кроме того, приостановлено движение на российско-монгольской границе.

В ходе совещания со своими помощниками премьер-министр заметил, что накануне был утвержден национальный план по предотвращению попадания 2019-nCoV в РФ. Инфекция вошла в список особо опасных. «Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры. В том числе это изоляция и карантин, – говорит г-н Мишустин и добавляет: – Принято решение направить в Китай гуманитарную помощь для борьбы с инфекцией».

В свою очередь, глава штаба оперативного реагирования Татьяна Голикова уверяет: «В целом субъекты Российской Федерации готовы, в медицинских организациях сформированы запасы средств индивидуальной защиты, которые необходимы для дезинфекции, и соответствующее количество лекарственных препаратов, сформирован дополнительный коечный фонд, готовый к развертыванию при необходимости в соответствии с национальным планом».
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