Все эвакуированные из КНР на самолетах ВКС россияне чувствуют себя нормально

Как сообщалось ранее, 5 февраля по поручению Владимира Путина два самолета Воздушно-космических сил РФ эвакуировали 144 человека из Уханя, где в декабре была зафиксирована эпидемическая вспышка особо опасного коронавируса. Среди доставленных в международный аэропорт Тюмени были граждане России и стран СНГ, из них 4 детей. Всех пассажиров отправили на двухнедельный карантин в специально подготовленный для комфортного пребывания санаторий с автономной инфраструктурой, расположенный в тридцати километрах от Тюмени.



По имеющимся данным регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса, сейчас все эвакуированные имеют нормальное самочувствие. Как и в момент приземления самолетов 5 февраля, симптомы 2019-nCoV у них не проявляются.



Напомним: ВОЗ относит пневмонию, вызываемую коронавирусом нового типа, к «особо опасным» заболеваниям. На данном этапе инфицировано более 28 000 человек в 26 странах, зарегистрировано 563 летальных исхода.

По материалам ТАСС