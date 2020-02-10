Пригородное железнодорожное движение по Крымскому мосту будет открыто ранее намеченного срока

Железнодорожное полотно Крымского моста открыли 23 декабря 2019 г. Ожидалось, что до июня 2020 г. начнут курсировать пригородные поезда из Крыма до Анапы и Краснодара. На организованной в январе официальной встрече в Ялте глава российского государства Владимир Путин заявил о необходимости улучшить качество жизни в Крыму, сосредоточиться на строительстве и восстановлении автомобильных дорог, железнодорожных платформ/вокзалов, а также на обновлении подвижного состава пригородного сообщения.



19 февраля на веб-портале Минтранса РФ появилось сообщение о запуске постоянного пригородного железнодорожного движения между Крымским полуостровом и Краснодарским краем ранее намеченного срока: «Между Керчью и Анапой 7 марта откроется регулярное пригородное железнодорожное сообщение. Перевозчиком выступит «Южная пригородная пассажирская компания». На линии через Крымский мост будут курсировать комфортабельные рельсовые автобусы. Они свяжут регулярным сообщением населенные пункты на обоих берегах Керченского пролива».



Известно, что рельсобусы будут ходить три раза в день в пятницу и в выходные, в остальные дни –дважды в день. Отрезок пути Керчь–Анапа транспортное средство будет преодолевать за 2 часа. Билеты для пассажиров будут доступны в кассах железнодорожных вокзалов, на веб-ресурсе перевозчика, а также непосредственно у кассиров в поезде.