Объявлено окончание срока карантина для эвакуированных из Уханя в Тюмень

Как сообщалось ранее, 5 февраля двумя воздушными суднами ВКС РФ из китайского города Уханя, центра эпидемии опасного коронавируса нового типа, было эвакуировано 144 человека (128 россиян, граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины), которых впоследствии на 2 недели доставили для прохождения карантина в специально оборудованный санаторий на расстоянии 28 километров от Тюмени.



Сегодня, по окончании карантинного периода, заболевших среди этих людей не выявлено. Более 60 из них утром прибыли в российскую столицу.



Общее число наблюдающихся в РФ на предмет обнаружения у них коронавируса граждан составляет 14,8 тыс. человек (ист.: Роспотребнадзор). На карантине в РФ пребывают 620 граждан КНР. Новых случаев инфицирования не зарегистрировано.



По данным диппредставительства России в Японии, на борту поставленного на карантин круизного лайнера Diamond Princess под подозрением на наличие заболевания находится один гражданин РФ, супругу которого отправили на прохождение лечения в медицинское учреждение.