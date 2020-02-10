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2 новых случая инфицирования COVID-2019 среди россиян на Diamond Princess
20 февраля в 15:48 Общество 0 288 Карина Мелова
По актуальным на 20 февраля данным диппредставительства Российской Федерации в Японии, на поставленном на карантин круизном лайнере Diamond Princess выявлено еще два человека из России, инфицированных коронавирусом.
Обнародованный в соцсети Facebook отчет посольства гласит, что заболевших, которые в данный момент имеют нормальное самочувствие и не ощущают никаких тяжелых симптомов, в скором времени доставят в медицинское учреждение для прохождения соответствующего лечения.
В недалеком прошлом, 18 февраля, на борту судна вирус COVID-2019 был выявлен у жителя Иркутска Валерия З. 1949 года рождения, которого в экстренном порядке госпитализировали. Его жену Наталью 1952 г. р. также направили в больницу префектуры Канагава для предупреждения развития болезни.
Известно, что 19 февраля истек двухнедельный срок карантина на лайнере Diamond Princess, который уже покинули 500 пассажиров, включая 2 россиян с отрицательными анализами на опасный вирус нового типа. Согласно последним предоставленным сведениям, на судне инфицирован 621 человек.
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